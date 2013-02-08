"Газпром" планує цього року наростити видобуток газу і його експорт до Європи і країн СНД

ВАТ "Газпром" у 2013 році очікує зростання експорту газу в Європу до 151,8 млрд кубометрів, у країни СНД і Балтії - до 74,5 млрд кубометрів, йдеться в матеріалах компанії, представлених на дні інвестора, передає РИА "Новости".

За підсумками 2012 року до Європи було поставлено 138,8 млрд кубометрів газу при середній ціні 402 долари за тисячу кубів, до країн СНД і Балтії - 64,4 млрд кубів при середній ціні 308 доларів за тисячу кубів.

Крім того, "Газпром" у 2013 році очікує зростання видобутку газу на 1,8% - до 495,7 млрд кубометрів, у 2014-2015 роках - 518 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 холдинг добув 487 млрд кубометрів газу.

Також "Газпром" у 2013 році очікує зниження капвкладень до 40 млрд доларів з 44 млрд доларів у 2012 році.

Найбільша сума капвкладень у 2013 році припаде на газопровід "Бованенково - Ухта" - 3,5 млрд доларів, на проект "Південний газовий коридор" - 3,1 млрд доларів. У видобутку найбільший обсяг капвкладень припаде на Бованенківське родовище - 2 млрд доларів.

ВАТ "Газпром" планує дивіденди за 2012 рік у розмірі 7-8 рублів на акцію, за 2013 рік - 8-9 рублів. Дивіденди газового монополіста за 2011 рік становили 8,97 рубля на акцію, що в 2,3 рази перевищує виплати за 2010 рік. Всього на виплату дивідендів буде спрямовано 212,351 млрд рублів.

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