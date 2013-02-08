Нафта продовжує дорожчати на статданих з Китаю

На світових торгах у п'ятницю, 8 лютого, ціни на нафту ростуть на тлі статистики з Китаю.

Так, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,63 долара, або на 0,54%, - до 117,87 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,25 долара, або на 0,26%, - до 96,08 долара за барель.

Профіцит зовнішньоторговельного балансу Китаю скоротився минулого місяця до 29,15 мільярдів доларів з 31,62 мільярда доларів у грудні. Показник перевершив очікування аналітиків, що припускали зниження до 24,2 мільярдів доларів.

Обсяг китайського експорту зріс за звітний період на 25%, імпорту - на 28,8%. Експерти припускали зростання на 17,3% і 23,5%, відповідно, передає Bloomberg.

Більшість опитаних агентством експертів очікують зниження вартості сировини, оскільки за останній час зростання котирувань було занадто швидким.