Міненерговугілля повідомляє: з Катаром обговорюється проект «LNG-термінал». Без подробиць

Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький і головний виконавчий директор інвестиційного фонду Qatar Intermediate Industries Holding Co. Ltd. Ахмад Мухаммед Аль-Саєд обговорили спільну реалізацію проекту «LNG-термінал».

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, це обговорення пройшло в рамках їх зустрічі 7 лютого. Інші подробиці прес-служба не повідомляє.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 лютого прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час зустрічі зі спеціальним посланцем і координатором Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань Карлосом Паскуалем, що Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо проходження танкерів зі скрапленим газом через Босфор і про спільне будівництво «LNG-терміналу» на турецькому узбережжі Середземного моря.

М.Азаров зазначив, що на сьогодні «у нас є проблеми з будівництвом LNG-терміналу» для прийому скрапленого газу. Пов'язані вони, насамперед з тим, що Туреччина не дуже охоче розглядає можливість проходження танкерів зі скрапленим газом через свої протоки».

За словами прем'єра, у зв'язку з цим Україна розглядає інші варіанти розміщення терміналу. «Тому ми вивчаємо різні варіанти розміщення відповідного заводу на іншій стороні Туреччини. Маю на увазі Середземне море і інші можливості», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийняття скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня 2012 затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийняття скрапленого природного газу («LNG-термінал»). Згідно ТЕО, проект може бути реалізований на протязі 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% +1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська обл.); Наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний «LNG-термінал» в районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» в районі Одеси (у відкритому морі).

«Катар Холдинг» (Qatar Holding) - інвестиційний фонд, заснований у 2006 році катарською інвестиційною адміністрацією (Qatar Investment Authority). «Катар Холдинг» займається інвестуванням на міжнародному та місцевому рівнях у стратегічні приватні та державні компанії. Головною метою є отримання довгострокових доходів на користь держави Катар та диверсифікація економіки країни. Компанія стрімко розвивається і має інвестиційні активи у понад 30 країнах світу.