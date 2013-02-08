Азербайджанська нафтова держкомпанія бере під контроль «Сокар Енерджі Україна»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл Державній нафтовій компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР, SOCAR) на придбання понад 50% акцій компанії «Сокар Енерджі Україна», що володіє мережею автозаправок в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Сокар Енерджі Україна», що входить до групи «Сокар Україна», у 2013 році планує розширити мережу автозаправних комплексів «SOCAR» до 100 з 60 одиниць.

У серпні 2012 року компанія «Сокар Енерджі Україна» у результаті придбання контрольного пакету акцій власника мережі АЗС і нафтобази «Атіква Естейт» отримала контроль над 26 АЗС в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській областях та однією нафтобазою в Харківській області.

Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (ДНКАР, SOCAR) - найбільша державна нафтогазова компанія Азербайджану, до сфери діяльності якої входять розвідка, видобуток, переробка, транспортування і реалізація нафти, природного газу і газового конденсату.

В Україні Представництво SOCAR діє з 2008 року. Розвиток мережі автозаправних комплексів під брендом «SOCAR» здійснює Група компаній «Сокар Україна» з 2009 року, провідною компанією якої є «Сокар Енерджі Україна».