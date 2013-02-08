На Хмельницькій АЕС завершено комплексну перевірку стану безпеки

На Хмельницькій атомній електростанції з 29 січня по 8 лютого працювала комісія з проведення комплексної перевірки стану безпеки атомної електростанції, повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, представники дирекцій держпідприємства НАЕК «Енергоатом», а також фахівці Запорізької, Рівненської та Південно-Української АЕС здійснювали комплексну перевірку основних цехів і підрозділів Хмельницької АЕС.

«Існуючий стан справ на Хмельницькій атомній електростанції дозволяє безпечно експлуатувати діючі енергоблоки», - сказано в повідомленні з посиланням на слова директора департаменту відомчого нагляду дирекції з нагляду за безпекою НАЕК «Енергоатом» Олександра Богуна.

Також у повідомленні зазначається, що за результатами перевірки складено відповідні акти щодо стану безпеки та охорони праці.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключення в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.

Одним з головних напрямків діяльності Хмельницької АЕС є добудова 3-го і 4-го енергоблоків.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.