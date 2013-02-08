Немає жодних економічних підстав підвищувати ціну на газ для населення - профспілки

Сьогодні для підвищення в Україні ціни на газ для населення немає жодних економічних підстав, оскільки тарифи, за якими платить населення, повністю покривають витрати на видобуток і транспортування газу в кожен будинок в Україні.

Таку думку висловили члени делегації Федерації профспілок України та інших профспілкових об'єднань під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Крістофером Джарвісом та постійним представником МВФ в Україні Максом Альєром, повідомили УНІАН в Інформаційно-аналітичному центрі ФПУ.

«Розрахунки показують, що максимальна собівартість видобутку газу трьома провідними газодобувними компаніями становить близько 300 грн за тисячу кубометрів «блакитного палива». Транспортування газу по Україні не перевищує 200 грн за тисячу «кубів», - сказав заступник голови ФПУ Сергій Українець.

На думку С.Українця, цілком економічно обґрунтованою ціною має бути ціна близько 500 грн. «Отже нинішня ціна, яку платить населення України, - 720-800 грн, вже зараз значно перевищує ту, яка повинна бути. Щобільше, велика частина цієї різниці спрямована на сплату податків до бюджету», - відзначив він.

Представники профспілок наголосили на тому, що важко погодитися із твердженням експертів, що підвищення цін на газ змусить населення ще більше економити його. Вони зазначили, що населення і без того стало споживати значно менше газу: якщо 5 років тому споживалося близько 20 млрд кубометрів, то зараз – 16,5-17 млрд.

Крім того, представники профспілок розкритикували висновки експертів МВФ, зазначивши, що в них не міститься серйозних економічних аргументів, які можна сприймати як економічно обґрунтовані.

Профспілковою стороною також було наголошено на тому, що, за Конституцією України, надра належать народу України. «Тому не може бути так, щоб держава добувала газ з надр нашої країни і продавала його власникові – народу України за світовими цінами, даючи при цьому заробити надприбутки бізнесу. Щобільше, у нові ціни закладається інвестиційна складова, тобто населення має оплатити ще і технічне переозброєння галузі», - зазначається в повідомленні.

Представники профспілок запропонували провести під егідою МВФ зустріч експертів від профспілок, відповідних міністерств, державних регуляторів, і детально розглянути структуру і обґрунтування затрат на видобуток і транспортування газу, виробництво і доставку тепла, електроенергії, щоб разом переконатися у необхідності чи навпаки – передчасності підвищення цін і тарифів.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

23 січня ц.р. прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що тарифи на газ в Україні можуть бути підвищені лише для заможних верств населення.