Норвезька Statoil стає Газпрому "на п'яти" на ринку Європи

Норвезька нафтогазова компанія Statoil "наступає на п'яти" російському газовому гігантові «Газпром» на ринку Європи, застосовуючи агресивніший маркетинг і гнучкішу цінову політику, ніж його основний конкурент.

Statoil відходить від прив'язки цін на газ до ціни нафти, непопулярної серед європейських клієнтів, тоді як «Газпром» переважно дотримується традиційного ціноутворення, передає Reuters.

Минулого року Statoil показав рекордні продажі і прибуток, незважаючи на скорочення газового ринку Європи, тоді як «Газпром» різко знизив продажі в ЄС.

"Ми збільшуємо продажі у Великобританії і користуємося можливостями на розподільчих центрах, а також розширюємо торгову активність в Нідерландах і Німеччині", - сказав Reuters голова газового підрозділу компанії Ельдар Сетра.

За його словами, зараз Statoil продає 45% газу з прив'язкою до ціни нафти, а до 2015 року ця частка скоротиться до 25 відсотків.

Європейські покупці дедалі активніше виступають проти прив'язки газових контрактів до ціни нафти. Такі клієнти «Газпрому», як GDF Suez, ENI, EconGas і Wingas, вимагають укладення нових контрактів, а німецька RWE звернулася до арбітражного суду.

Під натиском клієнтів, найбільшим з яких є німецька E.ON, «Газпром» змушений був переглянути умови європейських контрактів і почав у 2012 році повертати гроші покупцям, що отримали знижки заднім числом.

Водночас за підсумками 2012 року російський газовий гігант знизив експорт газу до Європи і Туреччини до 138 мільярдів кубометрів зі 150 мільярдів кубометрів в 2011 році.

"Ми зазначали раніше, що не вважаємо остаточними ретроактивні знижки, які «Газпром» погодився надати європейським клієнтам... Ми припускали, що новий раунд переговорів почнеться в січні 2013 року", - йдеться у звіті аналітиків Credit Suisse.

«Газпром» повідомив у січні, що отримав на початку року повідомлення від низки європейських клієнтів на перегляд ціни.

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