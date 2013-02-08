Атомники просять Януковича створити для них держорган

Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілка) ініціює перед Президентом України Віктором Януковичем питання про необхідність створення державного органу з управління атомно-промисловим комплексом України.

Таке рішення прийнято постановою ІІ Пленуму Центрального комітету Атомпрофспілки, засідання якого відбулося 7 лютого в Києві.

Атомпрофспілка доручив Президії ЦК направити від імені пленуму звернення до Президента України щодо кризової ситуації в атомно-промисловому комплексі.

На пленумі також ухвалили рішення проінформувати віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка, секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Клюєва, міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, керівників Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки та Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, голову Державної інспекції ядерного регулювання України про свої рішення і запропонувати невідкладно провести відповідні консультації із ситуації, що склалася на підприємствах атомної енергетики і промисловості України. Профспілка має намір звернутися в департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з вимогою забезпечити розробку, погодження та затвердження в установленому порядку державної програми «Ядерне паливо України» на 2014-2020 роки з метою стовідсоткового задоволення потреби українських АЕС у власному природному урані, цирконієвій продукції та ядерному паливі.

Крім того, Атомпрофспілка планує звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо прийняття рішення, спрямованого на забезпечення достатнього фінансування заходів державної цільової економічної програми «Ядерне паливо України».

Довідка УНІАН. Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілка) є всеукраїнською, добровільною, некомерційною, громадською організацією, що об'єднує працівників підприємств і організацій (установ, закладів): атомно-промислового комплексу України; природно-заповідного фонду; спеціалізованих установ з поводження з радіоактивними відходами, ліквідації надзвичайних ситуацій або радіаційних аварій, а також інших секторів економіки.