Польща затримує підписання договору про Євро-Азіатський нафтотранспортний коридор

Варшава. Міністерство економіки Польщі зволікає з підписанням договору про підтримку створення Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на базі українського трубопроводу "Одеса-Броди", що ставить під загрозу реалізацію проекту до 2016 року, як це було заплановано.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав генеральний директор міжнародної компанії "Сарматія", яка є оператором ЄАНТК, Сергій Скрипка.

Він повідомив, що Україна створила з Польщею спеціальну групу, яка займалася підготовкою проекту даного документа ще в 2011 році, а остаточний текст мав бути узгоджений до кінця минулого року.

"На жаль, бачимо, що польська сторона з незрозумілих для нас причин взяла тайм-аут, і вже півроку справи не просуваються далі", - сказав С.Скрипка.

Співрозмовник агентства відзначив, що Міністерство економіки Польщі не пояснило причин затримки у цій справі, через яку сторони не можуть перейти до багатосторонніх переговорів, не тільки "Сарматії", але і Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.

«Кожен місяць зволікання з ухваленням цього рішення збільшує ризик того, що компанія не встигне побудувати трубопровід до кінця 2015 року», - сказав гендиректор «Сарматії».

Водночас С.Скрипка відзначив необхідність підписання міжнародного договору, який давав би гарантії інвесторам цього проекту, зазначивши, що аналогічний документ був підписаний, наприклад, для реалізації проекту "Баку-Тбілісі-Джейхан" або "Набукко".

Співрозмовник агентства не уточнив крайній термін, до якого потрібно підписати договір, щоб встигнути реалізувати проект до 2016 року.

"Багато що залежить, на жаль, вже не від нас, а насамперед від того, чи буде прийнято політичне рішення про реалізацію проекту та підписано договір про його підтримку", - сказав він.

Кореспонденту УНІАН у Варшаві в Міністерстві регіонального розвитку Польщі повідомили, що польська влада планує направити заявку на затвердження фінансування Європейським союзом проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору в 4 кварталі 2013 року, якщо до цього часу буде виконано низку умов.

Міністерство, яке координує реалізацію проектів, співфінансованих Євросоюзом, назвало серед умов подання такої заявки отримання згоди на публічну допомогу від Єврокомісії і "завершення необхідних адміністративних процедур".

У міністерстві зауважили, що проект ЄАНТК на базі українського трубопроводу "Одеса-Броди" за підсумками останнього перегляду наприкінці минулого року проектів, співфінансованих ЄС, залишився серед тих, хто може отримати ці кошти.

"Рішення про виключення цієї інвестиції зі згаданого списку проектів, які фінансує Євросоюз, можуть ухвалити, якщо міністр економіки видасть таку рекомендацію. На даному етапі такої позиції немає", - зазначили у міністерстві.

Згідно зі списком проектів, які можуть бути профінансовані Євросоюзом в рамках програми "Інфраструктура і навколишнє середовище", в яку включено проект ЄАНТК, Польща оцінює вартість будівництва всієї польської ділянки у близько 440 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства економіки Польщі, проект ЄАНТК втратить зарезервоване для "Сарматії" фінансування Євросоюзу в розмірі близько 120 млн євро, якщо він не буде реалізований до 2016 року.

Критики проекту ЄАНТК неодноразово заявляли про його економічну необґрунтованість та політичну недоцільність, а також мізерні шанси знайти необхідні кошти на його реалізацію.

Прихильники проекту вважають причиною того, що він досі не реалізований, активне лобіювання проти нього Російської Федерації, яка прагне не допустити на ринок Європи конкурентну нафту з Каспійського регіону.

Представники польської влади не раз заявляли про те, що не планують витрачати на цей проект бюджетні кошти, а готові сприяти його реалізації за кошти приватних інвесторів.

Низка експертів вважають, що Польщі насправді не цікавий проект ЄАНТК для диверсифікації поставок нафти до країни, оскільки у неї є нафтопорт у Гданську, через який країна завжди зможе отримати нафту з інших джерел, якщо поставки заблокує її нинішній головний постачальник - Росія.

Довідка УНІАН. Міжнародну трубопровідну компанію «Сарматія» створили в 2004 році українська "Укртранснафта" і польська PERN Przyjazn для розвитку проекту ЄАНТК, який передбачає створення маршруту поставок конкурентної для російської каспійської нафти до Європи.

Ідея цього проекту виникла ще на початку 1990 років, але досі не вдалося знайти інвесторів, охочих вкласти свої кошти в його реалізацію, крім України, яка самостійно добудувала "Одеса-Броди" в 2001 році.

Критики проекту називають його економічно необґрунтованим через те, що в Каспійському регіоні немає достатньої кількості нафти, яка могла б транспортуватися по цьому маршруту до Європи, і самі клієнти не зацікавлені в купівлі каспійської нафти через її вищу ціну, ніж російська.