Азаров упевнений, що під час видобутку сланцевого газу буде дотримано необхідний рівень екозахисту

Прем'єр-міністр Микола Азаров упевнений, що під час видобутку сланцевого газу в Україні буде дотримано необхідний рівень екологічного захисту.

Про це він сказав сьогодні під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Завдання технологів, промисловців зробити так, щоб ці ризики були мінімальними. Якщо відповідні компанії зуміли добитися цього в США і Канаді, то й у нас жодних сумнівів немає, що і ми зуміємо забезпечити такий самий рівень екологічного захисту, як і в цих країнах. До речі, положення про це є важливою складовою в договорі про розподіл продукції», - написав М.Азаров.

Водночас він наголосив, що під час видобутку сланцевого газу є певні екологічні ризики, як і при будь-якому іншому виробництві.

«Звичайно, треба сказати відверто, певні проблеми і певна загроза екології є, як втім і за будь-якого, практично, промислового виробництва. Але, скажімо, не треба говорити про те, якої шкоди екології завдає металургійний або хімічний завод та інші виробництва, тобто в будь-якому промисловому виробництві є ризики», - вважає М.Азаров.

Нагадаємо, народні депутати від «Батьківщини» зареєстрували у Верховній Раді законопроект, яким пропонується ввести тимчасову заборону на пошук і видобуток сланцевого газу до удосконалення механізмів забезпечення екологічної безпеки.

Автори законопроекту підкреслюють, що наявні екологічні дослідження, проведені міжнародними організаціями, свідчать про те, що видобуток природного газу з пластів сланцю супроводжується значними викидами в повітря парникових газів, забрудненням ґрунту та підземних і грунтових вод, спричиняє сейсмічну активність земної кори.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня було підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Прогнозні ресурси Юзівського родовища оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу.

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