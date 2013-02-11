Ціна нафти змінилася різноспрямовано після чотирьох тижнів зростання

На світових торгах у понеділок, 11 лютого, ціни на нафту змінилися різноспрямовано після чотирьох тижнів зростання, що стало найтривалішим періодом подорожчання сировини з липня минулого року.

Зокрема, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,01 долара, або на 0,01%, - до 118,91 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,06 долара, або на 0,06%, - до 95,67 долара за барель.

У неділю, 10 лютого, президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що світові держави не змогли запобігти перетворенню Ірану в державу, яка опанувала ядерну технологію, і немає такої країни, яка могла б диктувати ісламській республіці свою волю.

У Казахстані 26 лютого пройдуть переговори Ірану з шістьма країнами-посередниками з національної ядерної програми Тегерана. У 2012 році представники "шістки" та Ірану провели три раунди переговорів - у Стамбулі (14 квітня), Багдаді (23-24 травня) та Москві (18-19 червня). Усі ці зустрічі завершилися без якихось проривних рішень. До цього переговори "шістки" та Ірану не проводилися понад рік.

Водночас багато аналітиків вважають, що в майбутньому подорожчання "чорного золота" триватиме, передає Bloomberg.