Україна в січні імпортувала вугілля на 146 млн дол.

Україна в січні 2013 року імпортувала вугілля в обсязі 1,13 млн тонн на суму 145,874 млн дол.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Згідно з даними Держмитниці, зокрема, імпорт вугілля в січні здійснювався з РФ в обсязі 0,804 млн тонн на суму 93,366 млн дол., зі США - в обсязі 0,26 млн тонн на суму 41,11 млн дол., з Казахстану - в обсязі 0,043 млн тонн на суму 6,757 млн дол., з Польщі - в обсязі 0,023 млн тонн на суму 4,641 млн дол.

Також за даними Держмитниці, минулого місяця експорт вугілля становив 0,477 млн тонн на суму 45,4 млн дол.

Зокрема, найбільшими споживачами вітчизняного вугілля стали Туреччина, яка закупила 58,358 тис. тонн на суму 6,201 млн дол., Бельгія - 53,55 тис тонн на 5,689 млн дол., Болгарія - 80,623 тис. тонн на 5,193 млн дол., Словаччина - 28,973 тис. тонн на 4,357 млн дол., а також Єгипет - 37,136 тис. тонн на 3,866 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в січні 2013 року скоротили видобуток вугілля на 7,7% - до 6,762 млн тонн з 6,278 млн тонн за аналогічний період 2012 року.

Вуглевидобувні підприємства України за підсумками 2012 року збільшили видобуток вугілля порівняно з 2011 роком на 4,75% - до 85,745 млн тонн з 81,859 млн тонн.

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