Польща попросить Єврокомісію затвердити фінансування ЄАНТК у 4-му кварталі

Варшава. Польська влада планує подати заявку на затвердження фінансування Європейським союзом проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору в 4 кварталі 2013 року, якщо до цього часу буде виконано низку умов.

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві повідомили в Міністерстві регіонального розвитку Польщі, відповідаючи за запит агентства.

Міністерство, яке координує реалізацію проектів, співфінансованих Євросоюзом, назвало серед умов подання такої заявки отримання згоди на публічну допомогу від Єврокомісії і "завершення необхідних адміністративних процедур".

У міністерстві зауважили, що проект ЄАНТК на базі українського трубопроводу "Одеса-Броди" за підсумками останнього перегляду наприкінці минулого року проектів, півфінансованих ЄС, залишився серед тих, що може отримати ці кошти.

"Рішення про виключення цієї інвестиції зі згаданого списку проектів, які фінансує Євросоюз, може бути прийняте, якщо міністр економіки видасть таку рекомендацію. На даному етапі такої позиції немає", - відзначили в міністерстві.

Згідно зі списком проектів, які можуть бути профінансовані Євросоюзом в рамках програми "Інфраструктура і навколишнє середовище", до якої включено проект ЄАНТК, Польща оцінює вартість будівництва усієї польської ділянки у близько 440 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, за даними міністерства економіки Польщі, ЄАНТК втратить зарезервоване для проекту в поточному бюджеті Євросоюзу фінансування в обсязі близько 120 млн євро, якщо він не буде реалізований до 2016 року.

Міжнародний оператор проекту компанія "Сарматія" заявляє, що польське Мінекономіки близько півроку затримує підписання міжнародного договору учасників створення ЄАНТК, що загрожує реалізації цього проекту в раніше заплановані терміни.

Європейський Союз може виділити на ЄАНТК, який передбачає з'єднання українського трубопроводу "Одеса-Броди" з польською нафтотранспортною системою, до 25% необхідних коштів на роботи на території Польщі, якщо компанії "Сарматія" вдасться знайти інші 75% фінансування.

Польський експерт з енергетичних питань Анджей Щесняк вважає, що влада РП, вочевидь, відмовиться від проекту. Аналітик назвав «непотрібною» добудову «Одеса-Броди» до Плоцька або Адамової застави в умовах можливого значного скорочення прокачування російської нафти через трубопровід «Дружба». «Якщо всерйоз прийняти російські плани переспрямувати нафту, яка транспортується через Україну, на Північне і Чорне море, виявиться, що у нас є велика мережа нафтопроводів через Україну і Білорусь, яка не використовується або використовується в мінімальних обсягах", - зазначив експерт.

Довідка УНІАН. Міжнародну трубопровідну компанію «Сарматія» створили в 2004 році українська "Укртранснафта" і польська PERN Przyjazn для розвитку проекту ЄАНТК, який передбачає створення маршруту поставок конкурентної для російської каспійської нафти до Європи.

Ідея цього проекту виникла ще на початку 1990 років, але досі не вдалося знайти інвесторів, охочих вкласти свої кошти в його реалізацію, крім України, яка самостійно добудувала "Одеса-Броди" в 2001 році.

Критики проекту називають його економічно необґрунтованим через те, що в Каспійському регіоні немає достатньої кількості нафти, яка могла б транспортуватися цим маршрутом до Європи, і самі клієнти не зацікавлені в купівлі каспійської нафти через її вищу за російську ціну.