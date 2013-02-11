Європейські газовики: вітер і сонце будуть лідерами із залучення інвестицій у найближчі 5 років

Інвестиції в нові електростанції на поновлюваних джерелах енергії в країнах Європи найближчі п'ять років значно перевищуватимуть сукупні витрати на будівництво електростанцій на викопному паливі (урані, газі та вугіллі), переконані представники європейських газових компаній.

Про це свідчать підсумки опитування, яке консалтингова компанія Gas Strategies Group (Британія) щорічно проводить серед учасників Європейської осінньої газової конференції (EAGC).

Порівняння результатів опитування за останні чотири роки демонструє: з кожним роком дедалі менше учасників газового ринку вірять у світле майбутнє викопного палива, і все більша кількість визнає невідворотність переходу на використання поновлюваних джерел під час виробництва електроенергії в Європі.

42% опитаних в 2012 році вважають, що лідером з інвестицій в середньостроковій перспективі буде вітер, ще 28% переконані, що основна частка капіталовкладень припаде на сонце. У 2009 році лише 24% опитаних допускали, що вітроенергетика отримає найбільший шмат інвестиційного пирога, сонячну енергетику всерйоз сприймали тільки 8%.

Таким чином, за останні три роки кількість газовиків, що увірували в яскраве майбутнє сонця, зросла втричі, тоді як кількість прихильників електровітряків збільшилася на 50%. Така зміна позиції представників газової промисловості - результат насправді грандіозного розвитку відновлюваної енергетики в Європі, обумовленого щедрими державними пільгами та субсидіями.

Ще в 2011 році 37% газовиків вважали, що велика частина інвестицій припаде на будівництво газових електростанцій. До кінця минулого року такої думки дотримувалися вже тільки 11%. Причина - нездатність газу витримати цінову конкуренцію з вугіллям, яке суттєво подешевшало в результаті сланцевої революції в США і стало менш незатребуваним американської енергетикою.

Як повідомлялося, світові інвестиції в розвиток відновлюваної енергетики в 2012 році, за даними Bloomberg New Energy Finance (BNEF), становили $268,7 млрд. Найбільш активно в 2012 році розвивався сегмент сонячної енергетики, в який інвестори вклали $142 млрд. Другою за темпами розвитку стала вітроенергетика - $78,3 млрд.

Водночас найвищі темпи розвитку відновлювальної енергетики в минулому році, за даними компанії Ernst & Young, демонстрували країни з ринком, що розвивається, у тому числі Україна. Очікується, що ця тенденція збережеться і в 2013 році.