«Газпром» відкрив представництво в Катарі

Москва. Російський газовий монополіст, компанія «Газпром» відкрила своє представництво у Катарі, повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому».

Згідно з повідомленням, основними завданнями представництва є сприяння в реалізації довгострокової взаємовигідної співпраці ВАТ «Газпром» з арабськими державами Перської затоки, представлення інтересів компанії в регіоні. У сферу діяльності Представництва також входить пошук нових напрямків і форм роботи ВАТ «Газпром» на енергетичних ринках країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та Ємену. Крім того, Представництво здійснюватиме інформаційно-аналітичне супроводження проектів і братиме участь у координації діяльності компаній ВАТ «Газпром» в регіоні, включаючи зміцнення взаємодії в рамках діяльності Форуму країн-експортерів газу.

«Країни Аравійського півострова в цілому, і особливо Катар, відіграють важливу роль у сучасній світовій енергетичній системі. Робота Представництва сприятиме успішному розвитку партнерських відносин і дасть додатковий імпульс для більш тісної взаємовигідної співпраці з державами регіону», - зазначив спеціальний представник президента Росії із взаємодії з Форумом країн-експортерів газу Віктор Зубков, слова якого наводяться в повідомленні.

Повідомляється, що з 2010 року Групою «Газпром» здійснюються закупівлі катарського СПГ, спкраплених вуглеводневих газів та розвивається співпраця у сфері надання катарським партнерам в оренду суден для морського транспортування продукції.

Довідка УНІАН. Форум країн-експортерів газу (ФКЕГ) засновано у 2001 році в Тегерані.

На 7-й Міністерській зустрічі ФКЕГ у Москві в грудні 2008 року Форум отримав юридичний статус міжнародної організації зі штаб-квартирою в Досі (Катар).

У травні 2012 року Спеціальним представником Президента Росії із взаємодії з Форумом країн - експортерів газу призначений Віктор Зубков.

У грудні 2009 року генеральним секретарем Форуму був обраний представник Російської Федерації Леонід Бохановський. На сьогодні учасниками Форуму є: Алжир, Болівія, Венесуела, Єгипет, Іран, Катар, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Оман, Російська Федерація, Екваторіальна Гвінея, Тринідад і Тобаго, а також Ірак, Нідерланди, Норвегія і Казахстан як спостерігачі.

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