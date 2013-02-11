Данилишин: питання видобутку сланцевого газу треба обговорювати на рівні ВР і РНБОУ

Колишній міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що питання про видобуток сланцевого газу в країні має бути обговорено на парламентських слуханнях і розглянуто Радою національної безпеки та оборони України. Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Питанню сланцевого газу повинні бути присвячені громадські обговорення як у суто економічному, так і в екологічному плані. Можливо, з цього питання слід провести окремі парламентські слухання й засідання Ради національної безпеки та оборони України з аналізом усіх економічних, екологічних і політичних аспектів», - зазначив Б.Данилишин.

Він підкреслив, що за тої структури господарства, яка сьогодні домінує в Україні, видобуток сланцевого газу найближчими роками не дозволить суттєво зменшити імпорт газу з Росії.

«Потрібно понад 10 мільярдів доларів інвестицій і близько 7 років, щоб Україна могла заміщати російський природний газ сланцевим газом власного видобутку», - підкреслив він.

Окрім цього, Б.Данилишин зазначив, що в густонаселеній Україні важко знайти територію, де було б можливо без шкоди для екології, здоров'я людей розгорнути масштабні бурові роботи.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня було підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розділ продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській та Донецькій областях.

Прогнозні ресурси Юзівського родовища оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу.

Прем'єр-міністр Микола Азаров у листопаді 2012 року заявляв, що запаси сланцевого газу в Україні становлять 7 трлн кубометрів.

Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) оцінює українські запаси сланцевого газу в 1,2 трлн куб. м, що ставить Україну на четверте місце в Європі за обсягами резервів цього типу - після Польщі, Франції та Норвегії.