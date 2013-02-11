Експерт не бачить можливості для перегляду газових контрактів між Україною і Росією

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко не бачить можливості для перегляду газових контрактів між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Експерт зауважив, що уряд впродовж останніх трьох років обіцяє переглянути газові контракти: «Ось-ось, ми вже домовилися, ось-ось ми вже підпишемо і все буде гарно, і ціна зменшиться».

В.Омельченко думає, що насправді цього не станеться, оскільки існуючий газовий контракт повністю задовольняє інтереси Росії.

«І вона (Росія) й надалі буде його використовувати з політичною метою, щоб переконати Україну вступити до Митного союзу. І жодних стимулів у Росії погоджуватися на перегляд цього контракту немає, і тому я не бачу можливості сьогодні переглянути цей контракт за рахунок домовленостей, так званих…", - зазначив він.

В.Омельченко наголосив, що урядом із самого початку було обрало «тупикову та невірну» стратегію ведення цих переговорів з Росією, потрібно було звернутися до суду. «Замість того, щоб вирішувати питання правовим шляхом, як це робили більшість країн Європейського Союзу… наша влада обрала шлях домовленостей, тому що деякий бізнес пов’язаний з «Газпромом» і отримає газ від нього, пов’язаний з українською владою. Звернення до Стокгольмського арбітражу призвело б до того, що «Газпром» не дав деяким фірмам газ», - додав він.

Нагадаємо, влада України більше двох років безуспішно намагається домовитися з "Газпромом" про зниження ціни на поставлений у країну газ, пробують також знизити свою залежність через низку проектів щодо диверсифікації поставок "блакитного палива". Серед них будівництво на Чорному морі терміналу LNG, збільшення внутрішнього видобутку і покупка газу в інших постачальників.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосоване умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав в 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівель газу.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що процес створення консорціуму або СП з управління ГТС України дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.

1 лютого 2013 посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив журналістам, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

У січня Україна імпортувала газ з РФ за ціною 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.