Помер екс-голова "Газпрому" В‘яхірєв

Екс-голова "Газпрому" Рем В‘яхірєв помер на 79-му році життя, повідомляє РІА "Новости", посилаючись на джерела в газовій галузі.

Із червня 2001 до червня 2002 року Р.В‘яхірєв очолював раду директорів "Газпрому".

У червні 2002 року був призначений радником Дмитра Медведєва, який тоді обіймав посаду першого заступника керівника адміністрації Президента Росії.

Обов'язки радника Р.В‘яхірєв виконував на громадських засадах.

ВАТ "Газпром" - найбільша газова компанія в світі. Основні напрямки діяльності - геологорозвідка, видобуток, транспортування, зберігання, переробка і реалізація газу та інших вуглеводнів.

***Російське акціонерне товариство "Газпром" створено указом Президента РФ Бориса Єльцина від 5 листопада 1992 року й постановою ради міністрів від 17 лютого 1993 року на базі державного газового концерну "Газпром". Головою правління РАТ "Газпром" був призначений Р.В‘яхірєв.