Ціна за транзит газу через Україну цього року становитиме 3,1 дол.

Ставка за транзит російського газу територією України в 2013 році становитиме 3,1 долара, йдеться в проспекті емісії євробондів України, переданому УНІАН.

«У першому кварталі 2012 року ставка транзиту становила 3,08 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів, а до грудня зросла до 3,12 долара. Проте в 2013 році очікувана ставка транзиту становитиме 3,1 долара», - йдеться в проспекті емісії.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року скоротила транзит російського газу до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Транзит російського газу до країн Західної Європи за підсумками 2012 року знизився на 19,7% - до 81,183 млрд куб. м, а до країн СНД - на 0,69%, до 3,078 млрд куб. м

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.