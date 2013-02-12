На Прикарпатті впроваджується понад півсотні проектів з енергоефективності

Лише за минулий рік в Івано-Франківській області розроблено 25 проектів з енергоефективності на суму 51,3 млн грн, впровадження яких відбудеться цьогоріч.

Про це повідомляє урядовий портал.

У межах обласної програми з енергоефективності в 15-ти закладах бюджетної сфери впроваджено котли на відходах деревини, ще в чотирьох закладах такі економні енергоефективні котли на стадії введення.

На 33 об’єктах бюджетної сфери Прикарпаття за рахунок цільових екологічних інвестицій реалізовано проекти з теплосанації (виділено 59,5 млн грн).

У 2012 році на Івано-Франківщині з приростом виробництва спрацювала Бурштинська ТЕС ПАТ «ДТЕК Західенерго», виробивши 9,6 млрд. кВт. год. електроенергії (майже на 1 млрд. кВт. год. (11%) більше, ніж у 2011 році). Тут завершено реконструкцію енергоблоку №7, завдяки чому відбулося збільшення його генеруючої потужності з 160 МВт до 205 МВт.

НГВУ «Долинанафтогаз» і ТОВ «Укрнафтогазінвест» торік ввели в експлуатацію три свердловини. Нарощено обсяги переробки газу Долинським газопереробним заводом на 2,5 млн куб. метрів.

ПАТ «Прикарпаттяобленерго» перебудувало 130 км ліній електропередач у гірських населених пунктах Верховинського району, Богородчанського, Долинського, Коломийського і Косівського, а також у містах Болехові та Яремчі.