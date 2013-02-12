На світових торгах у вівторок, 12 лютого, нафта продовжує торгуватися різноспрямовано на тлі слабкої активності інвесторів у зв'язку зі святкуванням Нового року за місячним календарем у Китаю, а також загального поліпшення настрою учасників торгів щодо майбутнього розвитку світової економіки.

Так, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,11 долара, або на 0,09%, - до 118,24 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,11 долара, або на 0,12%, - до 96,93 долара за барель, передає Bloomberg.

Експерти відзначають, що в цей час спостерігається зміна настроїв учасників торгів у бік підвищення прогнозів зростання світової економіки. У довгостроковій перспективі спред між Brent і WTI повинен звузитися.

У середу інвестори чекають публікації даних щодо комерційних запасів нафти на оптових складах США. За прогнозами аналітиків, показник зріс за тиждень, що завершився 8 лютого, на 2,35 мільйона барелів до 374 мільйонів барелів.