«Нафтохімік Прикарпаття» у 2012 році отримав чистий збиток 34,5 млн грн

Нафтопереробне підприємство «Нафтохімік Прикарпаття» (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.) у 2012 році отримало чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 34,473 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за 2012 знизилася в 11 разів у порівнянні з 2011 роком - до 184,914 млн грн з 2 069,634 млн грн.

Чистий дохід підприємства за підсумками 2012 року скоротився в 11 разів у порівнянні з 2011 роком - до 149,598 млн грн з 1 700,196 млн грн.

Довідка УНІАН. Підприємство «Нафтохімік Прикарпаття» (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.) - одне з найстаріших українських нафтопереробних підприємств зі щорічною потужністю 2,6 млн тонн.

«Нафтохімік Прикарпаття» у 2011 році збільшив чистий прибуток на 51,6%, порівняно з 2010 роком, до 0,811 млн грн.

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