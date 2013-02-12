"Нафтогаз" і "Туркменгаз" підпишуть меморандум про співпрацю

Ашгабат. Під час візиту Президента України Віктора Януковича до Туркменістану сторони підпишуть меморандум про співробітництво між НАК "Нафтогаз України" та державним концерном «Туркменгаз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туркменістані та Ісламській Республіці Афганістан Валентин Шевальов.

"Це серйозний документ... Співробітництво між "Туркменгазом" та "Нафтогазом" спрямовано на співпрацю над новими технологіями, над тим, щоб допомагати", - наголосив В.Шевальов.

У зв'язку з цим посол зазначив, що Туркменістан вийшов на четверте місце в світі за запасами газу, і це дає можливість проводити необхідні дослідження.

Він наголосив, що це вже третій візит В.Януковича до Туркменістану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочинається державний візит В.Януковича до Туркменістану.

Під час візиту 12-14 лютого глава Української держави проведе переговори з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, відвідає Лебапський велаят, де візьме участь у заходах з відкриття та започаткування будівництва інфраструктурних об’єктів із залученням українських підприємств.