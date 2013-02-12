«Енергоатом» має намір залучити в «Ощадбанку» кредит на 400 млн грн

Національна акціонерна енергетична компанія «Енергоатом», яка є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити у державного «Ощадбанку» кредит на суму 400 млн грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучається на 1 рік.

Кінцевий термін підписання договору - 8 березня 2013 року.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.