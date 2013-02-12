Кабмін до 1 липня має затвердити план дій на випадок диверсії на ядерних установках

До 1 липня Кабінет Міністрів України має затвердити державний план взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсії щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також радіоактивних відходів.

Як повідомили УНІАН у прес-слжбі РНБО, про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв, коментуючи затвердження Президентом України Віктором Януковичем Національного плану дій на 2013-2014 роки для реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки.

За словами А.Клюєва, до 31 жовтня з урахуванням проектної загрози має бути проведено державну перевірку систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та за результатами перевірки виявлені порушення мають бути усунені.

Він також зазначив, що Кабмін, СБУ, Служба зовнішньої розвідки України та Адміністрація Державної прикордонної служби повинні постійно вдосконалювати систему запобігання незаконного переміщення через державний кордон України, транзитного перевезення територією нашої країни, обігу чи збуту в Україні ядерних матеріалів та радіоактивних відходів.

«План передбачає, що для протидії незаконному обігу ядерних матеріалів та запобігання можливим актам ядерного тероризму має бути посилена міжвідомча координація та розвиток співробітництва з відповідними органами сусідніх держав для забезпечення оперативного обміну інформацією», - сказав секретар РНБО.

За його словами, уряд повинен продовжувати активне співробітництво України в рамках ініціативи Великої вісімки «Глобальна ініціатива щодо боротьби з актами ядерного тероризму».

МЗС та СБУ мають до 1 липня опрацювати питання щодо напрямів співробітництва між Україною та Інтерполом і Європолом у сфері запобігання актам ядерного тероризму, повідомив А.Клюєв.

Він також зазначив, що Національний план зобов’язує Кабінет Міністрів разом із СБУ та Національною академією наук України забезпечити проведення раз на рік навчань за державним планом взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсії щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також радіоактивних відходів.

Секретар РНБО відзначив, що Кабінет Міністрів повинен постійно проводити актуалізацію відповідно до рекомендацій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) термінології нормативно-правових актів України з питань фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів та радіоактивних відходів.

За його словами, до 3 червня уряд за участю НАНУ повинен затвердити концепцію державної цільової програми розвитку ядерної криміналістики в Україні.

Зокрема має бути опрацьоване питання щодо створення при Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України національної експертно-криміналістичної лабораторії та при Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» - регіональної експертно-криміналістичної лабораторії. Також має бути створено базу даних характеристик ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, захисних контейнерів для зберігання або перевезення джерел іонізуючого випромінювання, а вітчизняні навчальні заклади повинні здійснювати підготовку достатньої кількості фахівців з ядерної криміналістики. Вітчизняні фахівці повинні отримати доступ до міжнародних банків даних з питань ядерної криміналістики, додав він.

Секретар РНБО уточнив, що уряд має забезпечувати узгодження заходів з ядерної безпеки із заходами щодо фізичного захисту ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними матеріалами. Для цього Кабмін зобов’язується забезпечувати належне фінансування згаданих заходів та в разі необхідності - вдосконалювати механізм такого фінансування, сказав А.Кюєв.

Контроль за виконанням Національного плану указом глави держави покладено на секретаря РНБО.