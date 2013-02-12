Суд у справі ЄЕСУ перенесено на 5 березня

Київський районний суд Харкова переніс слухання справи щодо фінансових порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 10.00 5 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єра Ю.Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.

Представники державного обвинувачення висловилися за перенесення судового засідання у зв’язку з відсутністю Ю.Тимошенко.

Водночас захисник екс-прем’єра, народний депутат Сергій Власенко вдруге подав до суду клопотання про закриття кримінальної справи за відсутністю складу злочину. За його словами, ця справа вже була закрита, і правомірність її закриття підтверджена Верховним Судом України.

С.Власенко звернув увагу на те, що суд на нинішній стадії процесу приймав до розгляду та задовольняв клопотання прокуратури, зокрема про призначення судово-медичної експертизи стану здоров’я Ю.Тимошенко.

«Я ще раз вимагаю припинити цей фарс, у якому ми перебуваємо з квітня минулого року, розглянути клопотання Ю.Тимошенко, задовольнити його в повному обсязі у зв’язку з відсутністю у її діях складу злочину», - наголосив С.Власенко.

Зі свого боку К.Садовський зауважив, що клопотання захисту Ю.Тимошенко буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участю самої підсудної.

Як повідомляв УНІАН, учора, 11 лютого, прес-служба Державної пенітенціарної служби України поінформувала, що Ю.Тимошенко вкотре відмовилася від участі у засіданні суду у справі ЄЕСУ.

За даними ДПтС, Ю.Тимошенко знову відмовилася від участі у судовому засіданні, посилаючись на своє перебування у стаціонарному відділенні медичного закладу.

До того ж у пенітенціарній службі нагадали, що «засуджена Ю.Тимошенко вже 10 місяців поспіль відмовляється прибути на засідання суду».

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.