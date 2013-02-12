Янукович доручив побудувати сховище відпрацьованого ядерного палива до кінця 2014 року

Президент України Віктор Янукович зобов'язав органи влади до 28 листопада 2014 року забезпечити завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) і введення в експлуатацію установки «Джерело нейтронів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України, про це сказав секретар РНБО Андрій Клюєв, коментуючи затвердження Президентом України Віктором Януковичем Національного плану дій на 2013-2014 роки для реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки.

Секретар РНБО нагадав, що централізоване сховище будується на майданчику комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених у результаті аварії на Чорнобильській АЕС («Вектор»).

Національним планом також передбачено, що уряд разом з Харківською облдержадміністрацією та Національною академією наук України до кінця 2014 року повинні забезпечити введення в експлуатацію ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, керованій прискорювачем електронів», повідомив А.Клюєв.

За його словами, для цього має бути опрацьовано питання відновлення діяльності Міжвідомчої комісії з питань створення джерела нейтронів.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков заявив, що СВЯП у Чорнобильській зоні побудують вже в 2013 році.

Довідка УНІАН. Під час Вашингтонського саміту з ядерної безпеки в 2010 році Україна оголосила про рішення позбутися усіх наявних запасів високозбагаченого урану до проведення 26-27 березня 2012 року в Сеулі наступного саміту з тематики ядерної безпеки.

У підписаному 26 вересня 2011 року Меморандумі з питань ядерної безпеки між урядом України та урядом США, Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання надати Україні еквівалентний обсяг низькозбагаченого урану замість вивезеного високозбагаченого, а також «виконати основні етапи будівництва ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів".