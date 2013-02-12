На Хмельницькій АЕС розпочала роботу місія технічної підтримки
На Хмельницькій атомній електростанції розпочала роботу місія технічної підтримки Московського центру Всесвітньої асоціації операторів, які експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС).
Про це УНІАН повідомила прес-служба держпідприємства НАЕК «Енергоатом».
Згідно з повідомленням, в рамках місії експерти ознайомляться зі станом робіт на Хмельницькій АЕС з підготовки польових операторів, підготовкою оперативного персоналу за допомогою комп'ютерних навчальних систем, а також поділяться власним досвідом та нададуть конкретні рекомендації.
«Керівник атомної станції ознайомив учасників місії з основними показниками роботи станції і акцентував їхню увагу на виконання Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій на Хмельницькій АЕС», - сказано у повідомленні.
Згідно з планом заходів, місія технічної підтримки ВАО АЕС на ХАЕС пройде з 12 по 15 лютого.
Довідка УНІАН. Наразі всі організації, що експлуатують АЕС, є членами Всесвітньої асоціації операторів, які експлуатують атомні електростанції, яка діє незалежно від державних і регулюючих органів та працює виключно від імені та в інтересах своїх членів - атомних електростанцій.
В рамках ВАО АЕС між атомними станціями різних країн здійснюються партнерські перевірки, місії технічної підтримки, обмін інформацією про події та інші спільні програми. У структуру ВАО АЕС входять чотири регіональні центри: Московський, Атлантський, Паризький і Токійський. Московський центр ВАО АЕС об'єднує організації із Росії, Болгарії, Угорщини, Казахстану, Куби, Литви, Польщі, Словаччини, України, Фінляндії, Чехії, Китаю та Ірану. Координаційний центр ВАО АЕС знаходиться в Лондоні.
Місії технічної підтримки (МТП) входять до складу однієї із програм ВАО АЕС.
Місії технічної підтримки допомагають членам ВАО АЕС знайти рішення існуючих проблем, а також проблем, які вони не можуть вирішити власними силами, або шукають спосіб ефективного покращення будь-якого процесу перевіреними на практиці засобами.
Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.