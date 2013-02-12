Дністровська ГАЕС минулого року збільшила прибуток на 15%

Підприємство «Дністровська гідроакумулююча електростанція», контрольний пакет акцій якого належить держкомпанії «НАК «Енергетична компанія України», за підсумками 2012 року збільшило чистий прибуток порівняно з 2011 роком на 14,5% - до 805 тис. грн з 703 тис. грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за 2012 рік збільшилася на 17% порівняно з 2011 роком - до 45,59 млн грн з 38,949 млн грн.

Чистий дохід підприємства за підсумками 2012 року збільшився порівняно з 2011 роком - до 37,992 млн грн з 32,457 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, акціонери підприємства «Дністровська гідроакумулююча електростанція» на позачергових зборах 16 вересня 2009 року ухвалили рішення про ліквідацію Товариства.

Однак, рішенням загальних зборів акціонерів «Дністровська ГАЕС» від 25 січня 2012 припинено процедуру ліквідації.

Розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 01-ВО від 20 квітня 2012 року було відновлено обіг акцій підприємства «Дністровська ГАЕС».

Публічне акціонерне товариство «Дністровська ГАЕС» створено в 1998 році.

До 2008 року виконувало функції замовника будівництва Дністровської ГАЕС.

Статутний фонд підприємства станом на січень 2012 року становить 475 млн 329 тис. 410 грн.

Станом на 2006 рік, 87,4% акцій компанії контролювала НАК «Енергетична компанія України», ще 11,47% акцій належало ВАТ «Укргідроенерго», решта - міноритарним акціонерам.

На балансі ВАТ перебуває буферна Дністровська ГЕС-2.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), передбачила в тарифі на 2013 рік для державного оператора гідроелектростанцій "Укргідроенерго" 698 млн грн на добудову Дністровської гідроакумулюючої електростанції (ДГАЕС).