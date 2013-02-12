«Львівська вугільна компанія» збільшила збиток у 2,5 раза

Підприємство «Львівська вугільна компанія» за підсумками 2012 року збільшило чистий збиток порівняно з 2011 роком у 2,5 раза - до 56,224 млн грн з 21,582 млн грн., йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за 2012 рік скоротилася більш ніж в 2 рази порівняно з 2011 роком - до 110,915 млн грн з 256,906 млн грн.

Чистий дохід підприємства за підсумками 2012 року зменшився порівняно з 2011 роком до 92,429 млн грн з 214,091 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) безуспішно виставляв 16 травня 2012 року на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) 37,58% пакету акцій "Львівської вугільної компанії".

Номінальна вартість виставленого на продаж пакета становила 114,8 млн грн.

Раніше ФДМУ неодноразово оголошував конкурси з продажу "Львівської вугільної компанії", однак вони так і не відбулися через відсутність заявок.

«Львівська вугільна компанія» є правонаступником всіх прав і обов'язків орендаря - ЗАТ «Львівсистеменерго», які виникли під час оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська».

Станом на березень 2012 року статутний фонд ВАТ «Львівська вугільна компанія» становить 305 млн 610 тис. грн.

За повідомленнями ЗМІ, в середині січня 2013 працівники «Львівської вугільної компанії» пікетували адміністрацію президента України з вимогою забезпечити виплату зарплати, яку вони не отримують з жовтня 2012 року, а також вирішити проблеми з відвантаженням продукції підприємства.