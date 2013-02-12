«Центренерго» в 2012 році збільшило чистий прибуток у 6,6 раза

Енергогенеруюча компанія «Центренерго» у 2012 році збільшила чистий прибуток порівняно з 2011 роком у 6,6 раза - до 233,766 млн грн з 35,23 млн грн, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, активи компанії в 2012 році зросли порівняно з 2011 роком на 4,4% - до 4,507 млрд грн з 4,317 млрд грн, тоді як основні кошти компанії скоротилися на 2,6% - до 2,091 млрд грн з 2,147 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість компанії за підсумками 2012 року збільшилася порівняно з 2011 роком в 2,3 раза - до 909,421 млн грн з 388,433 млн грн.

Статутний капітал компанії «Центренерго» в 2012 році не змінився порівняно з 2011 роком - 480,229 млн грн.

Поточні зобов'язання компанії за 2012 рік зросли порівняно з 2011 роком до 2,1 млрд грн з 1,941 млрд грн, тоді як довгострокові знизилися до 91,486 млн грн з 488,719 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа -Банку».