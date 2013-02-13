На ЧАЕС обвалилася покрівля машзалу енергоблоку №4. На станції запевняють - радіаційна обстановка в нормі

12 лютого о 14:00 сталося часткове руйнування стінових панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблоку № 4 Чорнобильської атомної електростанції над приміщеннями, які не обслуговуються, з позначки +28,00 м в осях 50-52 від ряду А до ряду Б. Площа руйнування склала майже 600 м2. Про це повідомляє прес-служба ЧАЕС.

«Дана конструкція не є відповідальною будівельною конструкцією об'єкта «Укриття». Порушень меж та умов безпечної експлуатації згідно з технологічним регламентом об'єкту «Укриття» немає.

Змін радіаційної обстановки на проммайданчику ЧАЕС, в зоні відчуження немає. Постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

Попередньою причиною обрушення на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стало снігове перевантаження, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У службі НС зазначають, що покрівля була споруджена в після аварійний період. Дана конструкція не належить до відповідальної будівельної конструкції об’єкту “Укриття”.

Подія перебуває на контролі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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