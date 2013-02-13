На ринку нафти - позитивні сигнали. Відкривається можливість подальшого зростання цін

На світових торгах в середу, 13 лютого, ціни на нафту після зростання у вівторок демонструють різноспрямовану динаміку.

Зокрема, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,05 долара, або на 0,04%, - до 118,61 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищилася на 0,11 долара, або на 0,11% - до 97,62 долара за барель.

На ціни вплинула заява 12 лютого ОПЕК про незначне (на 80 тисяч барелів) підвищення прогнозу світового попиту на нафту в 2013 році - до 89,7 мільйона барелів на добу. Добове зростання попиту на нафту складе 800 тисяч барелів.

Крім того, інвестори звернули увагу на дані від Американського інституту нафти (API), за якими запаси сировини на гуртових складах країни вперше в поточному році знизилися за тиждень, що завершився 8 лютого, на 2,3 мільйона барелів до 369,5 мільйона барелів, передає Bloomberg.

Пізніше в середу свою оцінку запасів опублікує Міненерго США.

"В даний час спостерігаються позитивні для ринку сигнали. Вартість нафти марки WTI може піднятися до 98,2 долара за барелів, і досягнення цієї висоти відкриє можливість для подальшого зростання цін до 100 доларів за барелів", - вважає гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт, якого цитує Bloomberg.