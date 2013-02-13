"Газпром" за рік втратив 30% ринкової вартості. Став найдешевшою серед великих нафтогазових компаній світу

12 лютого капіталізація «Газпрому» досягла мінімального значення з липня 2009 р. на Московській біржі, знизившись на 1,47% - до 104,7 млрд дол. (індекс MICEX знизився на 0,25%). Усього за рік газовий холдинг втратив майже 30% своєї ринкової вартості і виявився однією з найдешевших серед великих нафтогазових компаній у світі, підрахували аналітики UBS.

Для порівняння: капіталізація найдорожчої нафтогазової компанії, ExxonMobil, зараз становить 406,4 млрд дол., Petrochina - 330,1 млрд дол., Shell - 262,5 млрд дол., Chevron - 216,9 млрд дол.

Як пишуть "Ведомости", за оцінками UBS, за підсумками 2012 року мультиплікатори «Газпрому» EV/EBITDA та P/E (відношення повної вартості, з урахуванням боргу, до EBITDA і ціни до очікуваного прибутку) становитимуть 2,5 і 2, 8, відповідно. Це одні з найнижчих коефіцієнтів в галузі. Наприклад, у російського «Новатека» ті ж мультиплікатори - 12,8 і 16,3, відповідно. Таке значне падіння капіталізації «Газпрому» - реакція ринку на повідомлення компанії про збільшення капвкладень (спочатку в 2012 р. планувалося витратити 777 млрд руб., але в жовтні була затверджена нова інвестпрограма на 2012 р. у розмірі 975 млрд руб.) і, що найголовніше, - про скорочення дивідендів, вважає аналітик UBS Костянтин Черепанов.

За підсумками 2011 р. "Газпром" заплатив рекордні 212,35 млрд руб. дивідендів, а за підсумками 2012 р. може виплатити лише 165,7-189,4 млрд руб. (7-8 руб. на акцію), сказано у презентації компанії.

На думку Черепанова, певний вплив на капіталізацію компанії робить і загальний негативний новинний фон, у тому числі перегляд умов за довгостроковими контрактами з клієнтами в Європі. На внутрішньому ринку йому шкодить агресивна конкуренція з «Новатеком», додає він. До того ж концерн переніс початок видобутку газу на Штокманівському родовищі на 2019 р.

Читайте також:

Норвезька Statoil стає Газпрому "на п'яти" на ринку Європи

«Газпром» більше не домінує на українському ринку - Кожара

«Газпром» вводить принцип «транспортуй або плати» для незалежних виробників газу