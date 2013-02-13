Білорусь і Росія в березні почнуть черговий раунд переговорів щодо постачання нафти

Мінськ. Білорусь має намір у березні провести черговий раунд переговорів з Росією з питань імпорту нафти до РФ і поставок нафтопродуктів з білоруських НПЗ до Росії в 2013 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко.

«Переговори у нас йдуть перманентно, вони не припинялися, але в березні ми маємо намір впритул повернутися до цієї теми», - сказав В. Семашко.

За його словами, Білорусь розраховує в поточному році імпортувати з Росії 23 млн тонн нафти.

«Така цифра виходить виходячи з обсягу російської нафти, який визначено на перший квартал року - трубою і залізницею до республіки буде поставлено 5,75 млн тонн. Якщо цей об'єм помножити на чотири квартали, то в цілому за рік виходить 23 млн тонн. Якби Росія виходила з раніше обговорюваних обсягів у 18,5 млн тонн, обсяг поставок у першому кварталі був би меншим», - зазначив В. Семашко.

Він також сказав, що Білорусь повністю виконує свої зобов'язання з поставок до Росії нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, на переговорах у Москві 27-28 грудня Білорусь і Росія погодили поставки нафти в першому кварталі 2013 року в обсязі 5,75 млн тонн. Трубопровідним транспортом буде поставлено 5,025 млн тонн, ще 725 тис. тонн - залізничним.

Раніше, посол Росії в Білорусі Олександр Суріков повідомив, що питання з балансу нафти на 2013 рік поки що не зняті.

«Білорусь просить 23 мільйони тонн, ми поки погоджуємося на 18,5 мільйона тонн нафти. Я знаю, що внутрішні потреби Білорусі оцінюють у 7-8 мільйонів тонн. Все це пов'язано з тими справами, які були спірними. Це питання повернення світлих нафтопродуктів на Росію і слизька тема з розчинниками-розріджувачами», - зазначив О. Суріков.

Довідка УНІАН. Білорусь потребує від Росії на 2013 рік 23 млн тонн нафти, в той час як Росія готова поставити максимум 18,5 млн тонн. Але саме від цієї різниці багато в чому залежить зовнішньоторговельне сальдо Білорусі та обсяг валютної виручки, що надходить до країни.

Росія в обмін на збільшення поставок нафти вимагає гарантій поставок на власний ринок 2-3 млн тонн нафтопродуктів з білоруських НПЗ.

Наприкінці листопада ц.р. президент Білорусі О.Лукашенко в інтерв'ю Reuters заявив, що Білорусь може відновити закупівлі нафти поза Росією, якщо не зможе домовитися з Москвою про додаткові щорічні поставки 4-5 мільйонів тонн.

Спір Росії та Білорусі про ціни призвів до тимчасового скорочення поставок нафти російської марки Urals до республіки в 2010-2011 роках, водночас Мінськ покривав значну частку потреб у сировині за рахунок імпорту легких сортів нафти з Венесуели та Азербайджану через морські порти України і країн Балтії.

Проте вже в березні 2011 року поставки Azeri Light були припинені, а з початку 2012 року до Білорусі повернулася російська нафта за пільговою ціною. З червня Білорусь повністю припинила закупівлі нафти у Венесуели.