Group DF повернула контроль над угорським газовим трейдером Emfesz

Угорський Реєстраційний суд своїм рішенням від 11 лютого 2013 року зареєстрував компанію Mabofi, яка входить до групи компаній Group DF, єдиним акціонером угорського газового трейдера компанії Emfesz Ltd.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Group DF.

Згідно з повідомленням, судове рішення ухвалено слідом за рішенням Верховного суду Угорщини, який у минулому році підтвердив, що колишній директор компанії Emfesz Іштван Гоці не мав належних повноважень для продажу в квітні 2009 р. швейцарській компанії «Росгаз» 100% акцій Emfesz, що належать компанії Mabofi.

«Гоці мав намір продати Emfesz компанії «Росгаз» у травні 2009 року за 1 дол. США. Структура власності «Росгаз» залишається невідомою по сьогоднішній день. В результаті цієї шахрайської угоди Emfesz, у минулому - найбільший в Угорщині незалежний дистриб'ютор газу, втратила свої газові ліцензії і зараз перебуває на межі банкрутства», - сказано в повідомленні.

«Ми задоволені тим, що після тривалих судових позовів, право власності Group DF стосовно Emfesz відновлено. Ми зробимо всі необхідні кроки для відновлення активів цієї компанії, яка раніше була великим угорським газовим трейдером і дистриб'ютором, і будемо ініціювати кримінальне переслідування осіб, задіяних у цій схемі», - цитує прес-служба члена ради групи Group DF Роберта Шетлер-Джонса.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2009 році Іштван Гоці, керівник Emfesz, не поставивши до відома справжнього господаря, уклав угоду та продав її швейцарській компанії Rosgas AG за 1 дол. 100% акціонерного капіталу Emfesz на момент угоди перебувало у володінні холдингу Mabofi Holdings Limited, якою керував український бізнесмен Дмитро Фірташ.

У лютому 2012 року Верховний суд Угорщини підтвердив законність рішень, прийнятих раніше судом першої інстанції і Апеляційним судом про незаконність продажу компанії Emfesz швейцарській фірмі RosGas AG за 1 долар, який намагався вчинити колишній директор Emfesz Іштван Гоці.

Group DF - це приватна міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Group DF контролює компанії Centragas (акціонер банку «Надра»), угорську газоторгову компанію і постачальника енергетичних послуг Emfesz, австрійську компанію Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, виробника мінеральних добрив групу Ostchem Holding.