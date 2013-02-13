Обвалення на ЧАЕС не призведе до негативних радіаційних наслідків - російський експерт

Часткове руйнування стінових панелей і частини легкої крівлі машинного залу четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) не являє небезпеки з точки зору радіаційних наслідків.

Як передає РІА «Новости», про це заявив заступник директора з наукової роботи та координації перспективних розробок Інституту проблем безпечного розвитку атомної енергетики РАН Рафаель Арутюнян.

«Радіаційна активність у машинному залі ЧАЕС така, що падіння його стінових панелей не призведе ні до яких радіаційних наслідків», - пояснив Р.Арутюнян. За словами експерта, для того, аби уникнути в майбутньому подібних випадків необхідно приділяти увагу не лише споруджуваному об'єкту "Укриття", але й тим конструкціям, що знаходяться за межами саркофагу.

Як повідомлялося, вчора, 12 лютого, в машинному залі четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції сталося часткове руйнування стінових панелей та частини легкої крівлі, площа руйнування становила близько 600 квадратних метрів. У прес-службі ЧАЕС заявили, що змін радіаційного стану на проммайданчику ЧАЕС і в зоні відчуження також немає, ніхто не постраждав.

*** Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибухнув четвертий енергоблок станції. Загальна площа радіаційного забруднення в Україні внаслідок катастрофи становила 50 тисяч квадратних кілометрів у 12 областях.

Після НП над аварійним блоком станції було збудовано саркофаг, який останніми роками поступово руйнується. Чорнобильську станцію планують перетворити на безпечну систему за допомогою конфайнменту, який буде спорудою у формі арки висотою 105 метрів, довжиною 150 метрів і шириною 260 метрів.