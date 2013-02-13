Янукович підтвердив зацікавленість України у відновленні поставок туркменського газу
Ашгабат. Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович після переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим сьогодні в Ашгабаті.
«Я підтвердив зацікавленість України у відновленні поставок природного газу з Туркменістану і готовність до поглибленої співпраці в цій галузі», - зазначив він.
За словами В.Януковича, Україна має всі можливості для об'єднання зусиль з метою розробки альтернативних маршрутів поставок газу як для власних потреб, так і для подальшого експорту до Європи.
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