Ашгабат. Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович після переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим сьогодні в Ашгабаті.

«Я підтвердив зацікавленість України у відновленні поставок природного газу з Туркменістану і готовність до поглибленої співпраці в цій галузі», - зазначив він.

За словами В.Януковича, Україна має всі можливості для об'єднання зусиль з метою розробки альтернативних маршрутів поставок газу як для власних потреб, так і для подальшого експорту до Європи.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого розпочався державний візит В.Януковича до Туркменістану.

Під час візиту 12-14 лютого глава української держави проведе переговори з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, відвідає Лебапський велаят, де візьме участь у заходах з відкриття і початку будівництва інфраструктурних об'єктів із залученням українських підприємств.

Під час візиту Президента України Віктора Януковича до Туркменістану сторони підпишуть меморандум про співпрацю між НАК "Нафтогаз України" і державним концерном «Туркменгаз». Про це повідомив 12 лютого журналістам Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туркменістані та Ісламській Республіці Афганістан Валентин Шевальов.

"Це серйозний документ... Співпраця між "Туркменгазом" і "Нафтогазом" спрямована на співпрацю над новими технологіями, над тим, щоб допомагати", - підкреслив В.Шевальов.

У зв'язку з цим посол відзначив, що Туркменістан вийшов на четверте місце в світі за запасами газу і це дає можливість проводити необхідні дослідження.

Він зазначив, що це вже третій візит В.Януковича до Туркменістану.

Нагадаємо, що 4 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький і посол Туркменістану в Україні Нурберди Аманмурадов обговорили відновлення поставок природного газу з Туркменістану до України.

Як повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості, сторони обговорили перспективи співпраці у сфері електроенергетики, а також участь українських фахівців в енергетичних проектах Туркменістану.