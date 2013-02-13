Вартість видобутку газу у Росії зростатиме - депутат Держдуми

Москва. Вартість видобутку газу в Росії буде збільшуватися через необхідність розробляти нові важкодоступні родовища.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав заступник голови комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний на засіданні міжпарламентської групи Україна-ЄС.

«Сьогодні істотно змінюються умови видобутку газу в Росії, немає вже так званого легкого газу. Перспективи розвитку галузі пов'язані зі Східним Сибіром, Далеким Сходом, а також арктичним континентальним шельфом», - сказав П.Завальний.

Він зазначив, що в названих районах складні кліматичні умови, слаборозвинена інфраструктура, що вимагає залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів.

Депутат повідомив, що одне із завдань російських парламентаріїв у сфері енергетики - створення сучасного законодавства, яка зробить ці райони привабливішими для інвесторів. Зокрема, готуються поправки до законів про надра та шельф, у податковий кодекс, а також зміни митного законодавства.

П.Завальний підкреслив, що зростання вартості видобутку газу природно змінює ситуацію з реалізацією газу, і в умовах конкуренції і зниження ціни на зовнішніх ринках зростає інтерес російських газових компаній до внутрішнього ринку.

«Держава вважає важливим формування повноцінного внутрішнього ринку газу в Росії. Вихід на рівнодохідні ціни, розвиток біржових механізмів торгівлі газом, практично відмова від регульованих цін усередині країни, дозволять закінчити процес формування російського газового ринку у найближчі 5-7 років», - сказав П.Завальний.

Крім цього він зазначив, що використання природного газу в якості моторного палива може вивільнити до 50 млн тонн нафти на рік для продажу на зовнішньому ринку, що компенсує можливе зниження видобутку газу в країні після 2018-2020 років.

Також депутат зазначив, що подорожчання видобутку підштовхує Росію до впровадження енергоефективності. За його словами, впровадження нових технологій дозволить скоротити споживання газу на 180 млрд куб. м на рік, що перевищує сьогоднішні обсяги експорту до Європи.

Довідка УНІАН. У січні міністерство енергетики РФ повідомило, що загальний обсяг видобутку природного газу в країні скоротився на 2,2% в 2012 р. - до 655 млрд куб. м, тоді як видобуток газу «Газпромом» знизився на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продажі російського газу за кордон у 2012 р, головним чином до Європи і країн колишнього СРСР, зменшилися на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» раніше повідомляв про зниження обсягів продажів до Європи на 10% у 1 половині 2012 р. і скорочення на 29% обсягів продажів у країни колишнього СРСР.