«Турбоатом» у 2012 році скоротив прибуток на 28%

«Турбоатом» у 2012 році скоротив чистий прибуток порівняно з 2011 роком на 27,7% - до 308,9 млн грн з 427,3 млн грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, дохід підприємства від реалізації продукції в 2012 році збільшився порівняно з 2011 роком на 3,5% - до 1,405 млрд грн з 1,4 млрд грн.

Також у повідомленні наголошується, що питома вага експорту в загальному обсязі реалізації становила - 60%.

«Інвестиції в технічне переозброєння і капітальний ремонт в 2012 році становили 90 млн грн», - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. У структуру "Турбоатому" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

Управління державною частиною акцій «Турбоатома» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.