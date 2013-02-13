«Роснафта» залучила 14,2 млрд дол. для придбання 50% ТНК-ВР

Москва. Рада директорів найбільшої російської нафтової компанії «НК «Роснафта» схвалив угоду щодо залучення фінансування від групи міжнародних банків на загальну суму 14,2 млрд дол для придбання 50% акцій ТНК-ВР у консорціуму AAR.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформаційної політики «Роснафти».

«Відбулося засідання ради директорів ВАТ «НК «Роснафта», на якому було ухвалено рішення про укладення компанією угод із залучення фінансування від групи міжнародних банків на загальну суму 14,2 млрд дол. для придбання 50% акцій ТНК-ВР Ltd. у консорціуму Alfa-Access-Renova (AAR)», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, рада директорів ухвалила рішення про розширення співпраці з компанією ExxonMobil, а також про виведення зі складу правління компанії Гані Гілаєва і призначення двох нових членів правління - віце-президента Юрія Калініна та в.о. віце-президента Андрія Вотінова.

Як повідомляв УНІАН, найбільша російська нафтова компанія «Роснафта» раніше офіційно представила британській ВР свою пропозицію про викуп 50% акцій ТНК-BP за 28 млрд дол. з оплатою грошима і акціями. Власник другої половини ТНК-ВР - консорціум AAR вже дав попередню згоду на продаж своєї частки за 17 млрд фунтів стерлінгів (близько 28 млрд дол.).

«Роснафта», у разі купівлі 50% ТНК-ВР, увійде до топ-10 світових нафтогазових гігантів, у разі купівлі 100% - до топ-5.

Наразі по 50% ТНК-ВР належать британській ВР і російському консорціуму AAR (25% - "Альфа-груп" Михайла Фрідмана, по 12,5% - "Ренова" Віктора Вексельберга і Access Industries Леонарда Блаватніка).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» - керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).