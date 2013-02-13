«Нафтогаз» і «Туркменгаз» підписали меморандум про поставки газу до України

Ашгабат. НАК «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум щодо поставок туркменського газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в Ашгабаті міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

“Був підписаний меморандум між компаніями НАК “Нафтогаз України” і “Туркменгаз” щодо поширення співпраці в нафтогазовій галузі. А саме - це і відновлення поставок газу в нашу державу і в країни Європи, і розвідка родовищ на території Туркменістану.

Говорячи про те, яким маршрутом може здійснюватись постачання туркменського газу до України, Е.Ставицький зазначив: “У нас є газопровід, який іде по північній частині Туркменістану і по Росії. Ми про це говорили. Ми домовились спочатку з нашими колегами з Туркменістаном домовитись, а потім будемо домовлятися далі”.

“Давайте дочекаємось, щоб наші фахівці вивчили ці питання, а потім відповімо на це питання”, - підкреслив Е.Ставицький.

Він також наголосив, що питання про обсяги можливого постачання туркменського газу до України буде вирішене пізніше.

Говорячи про те, коли може бути реалізований цей проект, Е.Ставицький зазначив: “Сторони обміняються візитами, де і буде вироблятися стратегія щодо розвитку цих напрямків”.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого розпочався державний візит В.Януковича до Туркменістану.

Під час візиту 12-14 лютого глава української держави проведе переговори з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, відвідає Лебапський велаят, де візьме участь у заходах з відкриття і початку будівництва інфраструктурних об'єктів із залученням українських підприємств.

Під час візиту Президента України Віктора Януковича до Туркменістану сторони підпишуть меморандум про співпрацю між НАК "Нафтогаз України" і державним концерном «Туркменгаз». Про це повідомив 12 лютого журналістам Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туркменістані та Ісламській Республіці Афганістан Валентин Шевальов.

"Це серйозний документ... Співпраця між "Туркменгазом" і "Нафтогазом" спрямована на співпрацю над новими технологіями, над тим, щоб допомагати", - підкреслив В.Шевальов.

У зв'язку з цим посол відзначив, що Туркменістан вийшов на четверте місце в світі за запасами газу і це дає можливість проводити необхідні дослідження.

Він зазначив, що це вже третій візит В.Януковича до Туркменістану.

Нагадаємо, що 4 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький і посол Туркменістану в Україні Нурберди Аманмурадов обговорили відновлення поставок природного газу з Туркменістану до України.

Як повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості, сторони обговорили перспективи співпраці у сфері електроенергетики, а також участь українських фахівців в енергетичних проектах Туркменістану.

Країни - учасниці Зони вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД почали переговори про підготовку Угоди про транзит трубопровідним транспортом, яка, зокрема, дозволить Україні отримати доступ до російської газотранспортної системи для здійснення прямих поставок газу з Туркменістану.

Згідно зі ст.7 Договору про ЗВТ СНД, зацікавлені сторони-учасниці договору повинні вступити у переговори про розробку Угоди про транзит трубопровідним транспортом та завершити такі переговори протягом шести місяців після набуття договором чинності. Договір про створення Зони вільної торгівлі СНД (товарами) набув чинності наприкінці вересня 2012 р. після ратифікації парламентами Білорусі, Росії та України.

18 жовтня 2011 року Договір про ЗВТ СНД було підписано у Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД. Документ, зокрема, підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови та Киргизстану. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.