Україна розраховує на активну позицію Енергетичного співтовариства - МЗС

Україна підтверджує свою відданість принципам Енергетичного Співтовариства і розраховує на його активну позицію у питаннях консолідації зусиль з метою вироблення чітких, прозорих і справедливих правил гри в енергетичній сфері та досягнення балансу інтересів між Україною як основним транзитером енергоресурсів на континенті, Росією як провідним їхнім постачальником та ЄС як кінцевим споживачем.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України щодо взаємодії між Україною та Енергетичним Співтовариством.

У зв’язку з реакцією Секретаріату Енергетичного Співтовариства на заяви керівництва України щодо нагальності посилення взаємодії між Україною та Енергетичним Співтовариством, МЗС України вважає за доцільне зазначити, що приєднання України до Енергетичного Співтовариства у 2011 році стало свідомим і важливим кроком нашої держави у контексті реалізації курсу на європейську інтеграцію. Від моменту набуття членства в Енергетичному Співтоваристві Україна послідовно виконує свої зобов’язання в частині адаптації національного законодавства до норм і правил Європейського Союзу в енергетичній сфері, а також у забезпеченн стабільності та безпеки постачання енергоносіїв до європейських країн, наголошується в коментарі МЗС.

Водночас, зазначається далі в документі, з метою забезпечення конструктивного діалогу між усіма учасниками європейського енергетичного ринку Україна планує інтенсифікувати взаємодію як зі стороною ЄС в цілому, яка є членом Енергетичного Співтовариства, так і з Європейською Комісією, яка виконує роль координатора діяльності Енергетичного Співтовариства, та іншими міжнародними організаціями.

У цьому зв’язку в ході запланованого наступного тижня робочого візиту міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького до Брюсселя та його зустрічі з Комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Оттінгером і Генеральним Секретарем Енергетичної Хартії Ураном Руснаком планується обговорити питання ефективності та оперативності реагування європейських структур на виклики у сфері енергетичної безпеки та диверсифікації джерел енергопостачання.

Питання співробітництва у сфері енергетики буде також одним з ключових під час Саміту Україна-ЄС, який відбудеться 25 лютого 2013 року.