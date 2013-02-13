Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу - Янукович

Ашгабат. Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу, сказав Президент України Віктор Янукович після переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим сьогодні в Ашгабаті.

«Я підтвердив зацікавленість України у відновленні поставок природного газу з Туркменістану і готовність до поглибленої співпраці в цій галузі», - зазначив він.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.Януковича, Україна має всі можливості для об'єднання зусиль з метою опрацювання альтернативних маршрутів постачань газу як для власних потреб, так і для подальшого експорту в Європу.

Президент зазначив, що під час переговорів сторони також обговорили питання співпраці в енергетичній сфері та намітили реалізацію деяких проектів у цій сфері найближчим часом.

"У нас також є спільні підходи щодо спільної участі в реалізації проектів у нафтогазовій галузі", - наголосив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого розпочався державний візит В.Януковича до Туркменістану.

Під час візиту 12-14 лютого глава української держави проведе переговори з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, відвідає Лебапский велаят, де візьме участь у заходах з відкриття і початку будівництва інфраструктурних об'єктів із залученням українських підприємств.

Нагадаємо, що 13 лютого в Ашгабаді Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум про постачання туркменського газу до України.

4 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький і посол Туркменістану в Україні Нурберди Аманмурадов обговорили відновлення поставок природного газу з Туркменістану в Україну.

Як повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості, сторони обговорили перспективи співпраці у сфері електроенергетики, а також участь українських фахівців в енергетичних проектах Туркменістану.

Країни - учасники Зони вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД почали переговори про підготовку Угоди про транзит трубопровідним транспортом, яка зокрема дозволить Україні отримати доступ до російської газотранспортної системи для здійснення прямих поставок газу з Туркменістану.

Згідно ст.7 Договору про ЗВТ СНД, зацікавлені сторони-учасники договору повинні вступити в переговори про розробку Угоди про транзит трубопровідним транспортом та завершити такі переговори протягом шести місяців після набуття договором чинності. Договір про створення Зони вільної торгівлі СНД (товарами) набув чинності наприкінці вересня 2012 р. після ратифікації парламентами Білорусі, Росії та України.

18 жовтня 2011 року Договір про ЗВТ СНД було підписано в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД. Документ зокрема підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови та Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.