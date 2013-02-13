На ЧАЕС створено комісію з розслідування причин руйнування стін і покрівлі на 4-му енергоблоці

На Чорнобильській АЕС створено комісію з метою розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу другої черги блоку Г.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЧАЕС, комісію створено згідно з наказом генерального директора ДСП «Чорнобильська АЕС» Ігоря Грамоткіна від 13 лютого.

Її очолив директор технічний (- головний інженер) ЧАЕС Андрій Білик.

Перед комісією поставлено завдання у 14-денний термін проаналізувати ситуацію, яка призвела до руйнування будівельних конструкцій, а також надати пропозиції щодо усунення наслідків.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінових панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблоку №4. Площа руйнування сягнула близько 600 м2.

Інцидент стався о 14.03 у приміщеннях, які не обслуговуються.

"Ця конструкція не є відповідальною будівельною конструкцією об'єкта "Укриття". Порушень меж та умов безпечної експлуатації згідно з технологічним регламентом об'єкту "Укриття" немає", – повідомили в адміністрації станції.

"Змін радіаційної обстановки на проммайданчику ЧАЕС, у зоні відчуження немає. Постраждалих немає", – запевнили на АЕС.

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, попередньою причиною обрушення на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стало снігове перевантаження.