Україна братиме участь у тендерах з розвитку нафтогазових родовищ у Туркменістані

Україна братиме участь у відкритих тендерах з розвитку нафтогазових родовищ у Туркменістані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в Ашгабаті міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

“Наші колеги, так як і ми, проводять відкриті тендери, й ми братимемо участь у цих відкритих тендерах», - сказав він.

Він зазначив, що Україна очікує, що це збільшить товарооборот між двома країнами.

Нагадаємо, 12-14 лютого 2013 року Президент України Віктор Янукович перебуває з державним візитом у Туркменістані.

У рамках візиту сторони мають намір укласти низку двосторонніх документів, спрямованих на розширення співробітництва між Україною й Туркменістаном, зокрема в нафтогазовій, фінансовій, військово-технічній, гуманітарній сферах, а також на міжрегіональному рівні.

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