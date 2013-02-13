Члени комітету ВР з екологічної політики перебувають з робочою поїздкою на ЧАЕС

У середу, 13 лютого, на Чорнобильській АЕС з робочою поїздкою перебувають члени Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на чолі з головою комітету Іриною Сех.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чорнобильської АЕС, зазначивши, що окрім членів комітету, в поїздці беруть участь представники ДІЯРУ, Мінрегіонбуду, Мінприроди, НАЕК «Енергоатом», Атомпрофспілки, ЄБРР та інших організацій.

У програмі поїздки - відвідування заводів із переробки рідких та твердих відходів, монтажної зони нового безпечного конфайнмента, оглядового павільйону об’єкта «Укриття», майданчика будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.

Після ознайомлення з майданчиком буде проведено засідання за участю керівництва Державного агентства України з управління зоною відчуження та ДСП «Чорнобильська АЕС», мера міста Славутича, де будуть заслухані доповіді щодо стану реалізації завдань зі зняття з експлуатації блоків ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття», реалізації міжнародних проектів, проблемних питань зони відчуження, соціального захисту працівників ЧАЕС та жителів міста Славутича.

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