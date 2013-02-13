Посол України обговорив з гендиректором Вірменської АЕС співробітництво в атомній галузі

Посол України в Республіці Вірменія Іван Кухта обговорив з генеральним директором Вірменської атомної електростанції Гагіком Маркосяном питання налагодження співпраці між Вірменською атомною станцією та профільними підприємствами України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Згідно з повідомленням, 13 лютого 2013 року сторони обговорили питання налагодження співпраці між Вірменською атомною станцією та профільними підприємствами України, зокрема окремо розглянуто питання про можливості використання вірменською компанією профільного обладнання українського виробництва для забезпечення функціонування атомної станції Вірменії.

«Крім цього, було зосереджено увагу на спільній діяльності з українськими підприємствами аналогічного профілю, а також можливості консультативної діяльності українських фахівців на Вірменській АЕС», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Вірменська АЕС - атомна електростанція, побудована за часів СРСР на території Вірменської РСР поблизу міста Мецамор. Має два енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-440. Встановлена ​​теплова потужність одного блоку становить 1375 МВт, електрична потужність - 440 МВт.

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