Росія у 2012 році недоотримала декілька десятків мільярдів рублів через зниження експорту газу

Москва. Бюджет Росії в 2012 році недоотримав декілька десятків мільярдів рублів через зниження експорту газу, проте найближчими десятиліттями попит на газ зростатиме.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на засіданні Комісії з питань стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки.

«Минулого року через зниження експорту газу російський бюджет недоотримав десятки мільярдів рублів», - сказав В.Путін. Водночас він наголосив, що нарощування й диверсифікація поставок російського газу на світові ринки є дуже важливим питанням для Росії.

В.Путін заявив, що, за всіма оцінками, в майбутні два десятиліття глобальний попит на газ буде лише зростати, насамперед в азіатських країнах.

«Я думаю, що й у Європі зростатиме, особливо у зв'язку з відмовою деяких провідних європейських розвинених країн від використання атомної енергії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу в порівнянні з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. У січні Міністерство енергетики РФ повідомило, що загальний обсяг видобутку природного газу в країні скоротився на 2,2% у 2012 р. - до 655 млрд куб. м, тоді як видобуток газу «Газпромом» знизився на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продаж російського газу за кордон у 2012 р., здебільшого до Європи й країн колишнього СРСР, зменшився на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» раніше повідомляв про зниження обсягів продажів до Європи на 10% у першій половині 2012 р. і скорочення на 29% обсягів продажів до країн колишнього СРСР.

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